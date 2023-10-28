18-річна дівчина з Великої Британії отримала алергічну реакцію після фарбування волосся, опухло обличчя та витікав гній з голови.

Лаура Велай вирішила змінити колір волосся під час подорожі до Франції.

Перед фарбуванням, каже дівчина, провели тест на реакцію.

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Коли Лаура прилетіла додому у неї піднялася температура.

Наступного ранку дівчина помітила сильні рани на голові, з них витікав гній. Обличчя також сильно набрякло.

Британка звернулась за меддопомогою, там їй порадили випити антигістамінні ліки.

Препарати не допомогли, на шиї з’явилися плями, обличчя залишалось набряклим.

Через шість днів після фарбування волосся, Лаура почала задихатися. Близькі викликали швидку допомогу.

Дівчина провела у лікарні 10 днів. Медики, що рятували Велай стверджують, їй пощастило, адже вона могла померти

Анастезіолог Раян Петерсон каже, дівчина імовірно зазнала анафілактичноу реакцію на фарбу.

Джерело: Newsweek