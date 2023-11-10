Как сообщили сотрудники Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области зафиксировано шесть новых случаев гепатита А. Таким образом, по состоянию на 18.00 четверга, 9 ноября, общее количество заболевших составляет 311 человек.

194 человека уже выписали

— Из них лабораторно подтвержден 261 случай, 194 человека выписали, в том числе 34 ребенка, 37 человек находятся на стационарном лечении, — говорится в сообщении.

В общей сложности загруженность коек, отведенных для больных с вирусным гепатитом A, составляет 12,6%.

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Случаи гепатита А в других районах

Кроме Винницы, редкие случаи заболевания зарегистрировали в Могилеве-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вспышку гепатита A в Винницкой области удалось локализовать.

Источник: Винницкий ОЦКПБ