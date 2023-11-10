Як повідомили співробітники Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області зафіксовано шість нових випадків гепатиту А. Таким чином, станом на 18.00 четверга, 9 листопада, загальна кількість хворих становить 311 осіб.
194 людини вже виписали
– Із них лабораторно підтверджено 261 випадок, 194 людини виписали, зокрема 34 дитини, 37 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, – йдеться в повідомленні.
Загалом завантаженість ліжок, відведених для хворих із вірусним гепатитом A, становить 12,6%.
Випадки гепатиту А в інших районах
Крім Вінниці, поодинокі випадки захворювання зареєстрували в Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.
Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що спалах гепатиту A у Вінницькій області вдалося локалізувати.
Джерело: Вінницький ОЦКПХ