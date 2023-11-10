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Гепатит А у Вінницькій області: зафіксовано шість нових випадків захворювання

10 Листопада 2023, 11:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Гепатит А у Вінницькій області: зафіксовано шість нових випадків захворювання
Джерело: Unsplash

Як повідомили співробітники Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області зафіксовано шість нових випадків гепатиту А. Таким чином, станом на 18.00 четверга, 9 листопада, загальна кількість хворих становить 311 осіб.

194 людини вже виписали

– Із них лабораторно підтверджено 261 випадок, 194 людини виписали, зокрема 34 дитини, 37 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, – йдеться в повідомленні.

Загалом завантаженість ліжок, відведених для хворих із вірусним гепатитом A, становить 12,6%.

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Випадки гепатиту А в інших районах

Крім Вінниці, поодинокі випадки захворювання зареєстрували в Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що спалах гепатиту A у Вінницькій області вдалося локалізувати.

Джерело: Вінницький ОЦКПХ

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