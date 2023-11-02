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В МОЗ наголосили, що повідомлення про карантин через спалах гепатиту А – фейк

2 Листопада 2023, 19:05
Марина Мелехова редактор
швидка допомога

В інтернеті шириться інформація щодо введення карантину через спалах гепатиту А. Міністерство охорони здоров’я України заявило, що це є фейком та частиною ворожої інформаційно-психологічної операції (ІПСО), спрямованої на введення в оману громадськості.

Що відбувається насправді

Гепатит А дійсно зареєстрований на території України. За 9 місяців поточного року зафіксовано 314 випадків гепатиту А. У Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію.

З 16 жовтня за медичною допомогою звернулися 262 людини. Наразі в лікарнях залишилося 111 пацієнтів, але 87 осіб вже виписані. Тривають протиепідеміологічні заходи щодо лікування та вакцинації хворих та контактних осіб.

Зараз дивляться

12 випадків, зареєстрованих в Івано-Франківській області у жовтні, є поодинокими та не мають спільного епідеміологічного зв’язку. Хворі на гепатит А інфікувались у різний час та через різні причини. Відповідно така кількість випадків за три тижні не може бути кваліфікована як спалах.

МОЗ закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та утримуватися від поширення неправдивих повідомлень.
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Фото: МОЗ України

Джерело
МОЗ
Теги
Гепатит Карантин МОЗ України хвороба
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