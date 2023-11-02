В інтернеті шириться інформація щодо введення карантину через спалах гепатиту А. Міністерство охорони здоров’я України заявило, що це є фейком та частиною ворожої інформаційно-психологічної операції (ІПСО), спрямованої на введення в оману громадськості.

Що відбувається насправді

Гепатит А дійсно зареєстрований на території України. За 9 місяців поточного року зафіксовано 314 випадків гепатиту А. У Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію.

З 16 жовтня за медичною допомогою звернулися 262 людини. Наразі в лікарнях залишилося 111 пацієнтів, але 87 осіб вже виписані. Тривають протиепідеміологічні заходи щодо лікування та вакцинації хворих та контактних осіб.

Зараз дивляться

12 випадків, зареєстрованих в Івано-Франківській області у жовтні, є поодинокими та не мають спільного епідеміологічного зв’язку. Хворі на гепатит А інфікувались у різний час та через різні причини. Відповідно така кількість випадків за три тижні не може бути кваліфікована як спалах.