В интернете распространяется информация о введении карантина из-за вспышки гепатита А. Министерство здравоохранения Украины заявило, что это является фейком и частью вражеской информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на введение в заблуждение общественности.

Что происходит на самом деле

Гепатит А действительно зарегистрирован на территории Украины. За 9 месяцев текущего года зафиксировано 314 случаев гепатита А. В Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация.

С 16 октября за медицинской помощью обратились 262 человека. Сейчас в больницах осталось 111 пациентов, но 87 человек уже выписаны. Продолжаются противоэпидемиологические мероприятия по лечению и вакцинации больных и контактных лиц.

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12 случаев, зарегистрированных в Ивано-Франковской области в октябре, являются единичными и не имеют общей эпидемиологической связи. Больные гепатитом А инфицировались в разное время и по разным причинам. Соответственно такое количество случаев за три недели не может быть квалифицировано как вспышка.

Минздрав призывает граждан доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от распространения ложных сообщений.

Фото: Минздрав Украины