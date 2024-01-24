Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили от польских волонтеров новый вертолет-медэвак Ми-2 АМ-1.

Предназначен для медицинской эвакуации

Благодаря благотворительной инициативе Zbroimy Ukrainę, волонтерской кампании, которая помогает украинским Силам безопасности и обороны, отныне новый вертолет стал частью авиапарка наших защитников-разведчиков.

Вертолет Ми-2 АМ-1 оборудован современным медицинским оборудованием, позволяющим обеспечить неотложную медицинскую помощь эвакуированным с прифронтовых территорий даже в воздухе.

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Борт этого вертолета может перевозить трех легко- или одного тяжелораненного военнослужащего.

Такая поддержка стала еще одним проявлением солидарности польского народа с Украиной во время полномасштабного вторжения России.

Источник и фото: ГУР Минобороны Украины