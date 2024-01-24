Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали від польських волонтерів новий гелікоптер-медевак Мі-2 АМ-1.

Призначений для медичної евакуації

Завдяки благодійній ініціативі Zbroimy Ukrainę, волонтерській кампанії, що допомагає українським Силам безпеки та оборони, відтепер новий вертоліт став частиною авіапарку наших захисників-розвідників.

Гелікоптер Мі-2 АМ-1 обладнаний сучасним медичним устаткуванням, що дозволяє забезпечити невідкладну медичну допомогу евакуйованим з прифронтових територій навіть у повітрі.

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Борт цього гелікоптера може перевозити трьох легко- або одного важкопораненого військовослужбовця.

Така підтримка стала ще одним проявом солідарності польського народу з Україною під час повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело і фото: ГУР Міноборони України