Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали від польських волонтерів новий гелікоптер-медевак Мі-2 АМ-1.
Призначений для медичної евакуації
Завдяки благодійній ініціативі Zbroimy Ukrainę, волонтерській кампанії, що допомагає українським Силам безпеки та оборони, відтепер новий вертоліт став частиною авіапарку наших захисників-розвідників.
Гелікоптер Мі-2 АМ-1 обладнаний сучасним медичним устаткуванням, що дозволяє забезпечити невідкладну медичну допомогу евакуйованим з прифронтових територій навіть у повітрі.
Борт цього гелікоптера може перевозити трьох легко- або одного важкопораненого військовослужбовця.
Така підтримка стала ще одним проявом солідарності польського народу з Україною під час повномасштабного вторгнення Росії.
Джерело і фото: ГУР Міноборони України