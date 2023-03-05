Менопауза, которая наступает относительно резко, сопровождается целым каскадом изменений, проявляющихся в изменениях настроения, бессоннице, ухудшении памяти, снижении мышечного тонуса и склонностью к увеличению массы тела и развитию аутоиммунных нарушений.

Поэтому возраст 40+ именно то время, когда все рекомендации по образу жизни следует воплощать в реальность, чтобы встретить менопаузу в хорошем настроении.

Сон

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Желательно ложиться спать рано и примерно в одно и то же время. Не читать новости, лучше взять бумажную книгу. Обеспечить хороший сон помогут прогулки на свежем воздухе и работа в саду, если у вас есть сад. Можно выпить стакан настоя цветков ромашки или луковой шелухи. За час до сна можно проглотить таблетку мелатонина.

Питание

Чем проще и привычнее оно, тем лучше самочувствие.

Готовьте сами, готовьте пюре из запеченных овощей (морковь, тыква, цветная капуста), полосы из этих же овощей. Эти овощи обладают бифидогенными свойствами, то есть способствуют росту очень полезных микроорганизмов, хорошо влияющих на метаболизм и омолаживающих нас.

Квашеные овощи. Они богаты лактобактериями, которые так же омолаживают кишечную микрофлору и нас вместе с ней.

Крестоцветные. То есть все сорта капусты, руккола. Если имеете возможность – употребляйте их как можно чаще. В них много сульфорафара и индол-3-карбинола, помогающих печени вырабатывать ферменты детоксикации и замедляют процессы старения.

Ягоды. Свежие или покупайте замороженные. Ягоды наполнены суперценными фитонутриентами, буквально гасящими воспаление в организме. Ибо чем старше мы становимся, тем больше “воспаляемся”, а чем больше воспалений, тем больше поломок в организме.

Омега-3 жирные кислоты. Они также борются с воспалениями и улучшают работу всех клеток организма: сельдь, скумбрия, лосось, тунец, орехи и семена льна, а также омега-3 в капсулах.

Полезные белки. Продолжайте есть яйца с жидким желтком – у них большая сила. Белок имеет высшую ценность тогда, когда он нежирный (мясо, белая рыба, морепродукты), жесткий, как дерево, пармезан – это то, что нужно.

Для профилактики аутоиммунных нарушений полезно, чтобы в рационе была аминокислота глутамин. Она производится в нашем теле, но ее может не хватать. Глутамина много в нежирном бульоне, твороге и красной капусте.

Каши – это сложные углеводы и чем больше оболочек (или отрубей из них), тем больше пользы. Они обеспечивают нам нормальный холестерин и сахар и здоровые кишечные бактерии. Чтобы усилить эффект, к кашам добавляйте молотые в кофемолке в порошок отруби.

Живите активно. Живите уже и сейчас.

Общайтесь с тем, кто вам по душе и не общайтесь с теми, с кем не удобно.

Источник: Оксана Скиталинская