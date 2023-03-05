Менопауза, яка наступає відносно різко, супроводжується цілим каскадом змін, які проявляються в змінах настрою, безсонні, погіршенні пам’яті, зниженні м’язового тонусу та схильністю до збільшення маси тіла та розвитку аутоімунних порушень.

Тому, вік 40+ саме той час, коли всі рекомендації стосовно способу життя варто втілювати в реальність, щоб зустріти менопаузу у доброму настрої.

Сон

Зараз дивляться

Бажано лягати спати рано і приблизно в один і той же час. Не читати новини, краще взяти паперову книжку. Забезпечити хороший сон допоможуть прогулянки на свіжому повітрі та робота в саду, якщо маєте сад. Можна випити склянку настою квіток ромашки або цибулиння. За годину до сну можна ковтнути таблетку мелатоніну.

Харчування

Чим простіше і звичніше воно, тим краще для самопочуття.

Готуйте самі, готуйте пюре з запечених овочів (морква, гарбуз, цвітна капуста), смузі з цих же овочів. Ці овочі мають біфідогенні властивості, тобто сприяють росту дуже корисних мікроорганізмів, які добре впливають на метаболізм і омолоджують нас.

Квашені овочі. Вони багаті на лактобактерії, які так само омолоджують кишечну мікрофлору і нас разом із нею.

Хрестоцвітні. Тобто, всі сорти капусти, рукола. Якщо маєте можливість – вживайте їх якомога частіше. В них сульфорафару та індол-3-карбінолу, які допомагають печінці виробляти ферменти детосикації і сповільнюють процеси старіння.

Ягоди. Свіжі або купуйте заморожені. Ягоди наповнені суперцінними фітонутрієнтами, які буквально гасять запалення в організмі. Бо чим старшими ми стаємо, тим більше “запалюємося”, а чим більше запалень, тим більше поломок в організмі.

Омега-3 жири. Вони також борються із запаленнями та покращують роботу всіх клітин організму: оселедець, скумбрія, лосось, тунець, горіхи та насіння льону, а також омега-3 в капсулах.

Корисні білки. Продовжуйте їсти яйця з рідким жовтком – в них велика сила. Білок має вищу цінність тоді, коли він нежирний (м’ясо, біла риба, морепродукти), твердий, як дерево, пармезан – це те, що треба. Для профілактики аутоімунних порушень корисно, щоб в раціоні була амінокислота глутамін. Вона виробляється в нашому тілі, яле її може не вистачати. Глутаміну багато в нежирному неміцному бульйоні, сирі рікота та червоній капусті.

Каші – це складні вуглеводи і чим більше оболонок (або висівок з них), тим більше користі. Вони забезпечують нам нормальний холестерин та цукор і здорові кишечні бактерії. Щоб посилити ефект, до каш додавайте мелені в кавомолці в порошок висівки.

Живіть активно. Живіть вже і зараз.

Спілкуйтеся з тим, хто вам до душі і не спілкуйтеся з тими, з ким не комфортно.

Джерело: Оксана Скиталінська