За время войны в Украине уже более 90 тыс. пациентов с ВИЧ удалось обеспечить лекарствами на шесть месяцев вперед. Над обеспечением украинцев бесперебойной антиретровирусной терапией (АРТ) все 80 дней войны работала и работает команда крупнейшей пациентской организации Украины БО 100% Життя.

В целом лекарствами будут обеспечены все 129 194 пациента с ВИЧ, требующие ежедневного лечения. Годовой запас лекарств в Украине закупается при поддержке программы PEPFAR (Чрезвычайная инициатива президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИДом). Лекарства для пациентов, которые находятся в учреждениях пенитенциарной системы, — при поддержке Глобального фонда.

При условии приема АРТ люди с ВИЧ могут жить, но крайне важно не прекращать прием ни на день.

БО 100% Життя с первых дней российской агрессии также закупает и поставляет другие лекарства по заказу ГП Медицинские закупки, привлекая новые донорские средства для помощи украинским пациентам и реализуя краудфандинговую кампанию.

По случаю Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа, организация вспоминает умерших и напоминает, что следует бороться за всех живых и делать все, чтобы не терять людей.

За 20 лет борьбы с эпидемией ВИЧ Украина сделала значительные шаги для защиты и поддержки ВИЧ-положительных пациентов: доступные лекарства и услуги позволяют людям с ВИЧ прожить полноценную жизнь на 100%.

Сейчас даже в сложных условиях войны есть возможность протестироваться на ВИЧ, узнать свой статус и продолжать жить, получая бесперебойное лечение антиретровирусной терапией.

Пункты БО 100% Життя работают во всех регионах Украины, где это возможно, и оказывают сопровождение пациентам с ВИЧ и представителям уязвимых к ВИЧ групп.

— Человек со смертельным заболеванием во время войны может умереть как от бомбардировки, так и от заболевания из-за отсутствия лекарства. Сегодня лекарство – это как бронежилет. Вовремя ввезенные лекарства, предоставленные социальные услуги — сегодня все это героические усилия удивительных людей. Я благодарен нашим партнерам, беспрецедентно поддерживающим украинских пациентов. Я горжусь командой крупнейшего пациентского сообщества в стране, которая уже более двух месяцев работает на 200%, чтобы жизнь побеждала, — говорит глава БО 100% Життя Дмитрий Шерембей.

Чтобы поддержать боевой дух Вооруженных сил Украины, пациентского комьюнити, украинцев и международных доноров, которые помогают нашей стране в борьбе с врагом, работники БО 100% Життя и ее партнеры спели песню Ой, у лузі червона калина, которая стала одним из символов войны с Россией.

В частности, для видео песню исполнили Дмитрий Шерембей, директор Офиса здоровья USAID в Украине Бен Зиннер, координатор программы PEPFAR (US Embassy Kyiv) Аарон Бенкс, директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева, доктор, директор CDC Ukraine Эзра Дж. Барзилай и другие.

Вместе с активистами спел певец Дмитрий Шуров, который сейчас также занимается волонтерской помощью и разделяет ценности организации.