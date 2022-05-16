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Хворих на ВІЛ в Україні продовжують безперебійно забезпечувати ліками

16 Травня 2022, 15:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Хворих на ВІЛ в Україні продовжують безперебійно забезпечувати ліками
Джерело: Depositphotos

За час війни в Україні вже понад 90 тис. пацієнтів з ВІЛ вдалося забезпечити ліками на шість місяців вперед. Над забезпеченням українців безперебійною антиретровірусною терапією (АРТ) всі 80 днів війни працювала і працює команда найбільшої пацієнтської організації України БО 100% Життя.

Загалом ліками будуть забезпечені всі 129 194 пацієнти з ВІЛ, які потребують щоденного лікування. Річний запас ліків в Україну закуповується за підтримки програми PEPFAR (Надзвичайна ініціатива президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД). Ліки для пацієнтів, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, – за підтримки Глобального Фонду.

За умови прийому АРТ люди з ВІЛ можуть жити, але вкрай важливо не припиняти прийом ані на день.

БО 100% Життя з перших днів російської агресії також закуповує та постачає інші ліки на замовлення ДП Медичні закупівлі, залучаючи нові донорські кошти на допомогу українським пацієнтам та реалізовуючи краудфандингову кампанію.

З нагоди Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, організація вшановує померлих та нагадує, що варто боротися за всіх живих та робити все, щоб не втрачати людей.

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За понад 20 років боротьби з епідемією ВІЛ Україна зробила значні кроки для захисту і підтримки ВІЛ-позитивних пацієнтів: доступні ліки та послуги дозволяють людям з ВІЛ прожити повноцінне життя на 100%.

Зараз, навіть у складних умовах війни, є можливість протестуватись на ВІЛ, дізнатись свій статус та продовжувати жити, отримуючи безперебійне лікування антиретровірусною терапією.

Осередки 100% Життя працюють у всіх регіонах України, де це можливо, і надають супровід пацієнтам з ВІЛ та представникам вразливих до ВІЛ груп.

– Людина зі смертельним захворюванням під час війни може померти як від бомбардування, так і від захворювання через відсутність ліків. Сьогодні ліки – це як бронежилет. Вчасно завезені ліки, надані соціальні послуги — сьогодні все це героїчні зусилля надзвичайних людей. Я вдячний нашим партнерам, які безпрецедентно підтримують українських пацієнтів. Я пишаюся командою найбільшої пацієнтської спільноти в країні, яка вже більше двох місяців працює на 200%, аби життя перемагало, – говорить голова БО 100% Життя Дмитро Шерембей.

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Щоб підтримати бойовий дух Збройних сил України, пацієнтського ком’юніті, українців та міжнародних донорів, які допомагають нашій країні у боротьбі з ворогом, працівники БО 100% Життя та її партнери заспівали пісню Ой, у лузі червона калина, яка стала одним із символів війни з Росією.

Зокрема, для відео пісню виконали Дмитро Шерембей, директор Офісу здоров’я USAID в Україні Бен Зіннер, координатор програми PEPFAR (U.S. Embassy Kyiv) Аарон Бенкс, директор Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, доктор, директор CDC Ukraine Езра Дж. Барзілай та інші.

Разом з активістами заспівав співак Дмитро Шуров, який зараз також займається волонтерською допомогою та поділяє цінності організації.

Теги
Війна в Україні, ВІЛ, Ліки, СНІД
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