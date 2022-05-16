За час війни в Україні вже понад 90 тис. пацієнтів з ВІЛ вдалося забезпечити ліками на шість місяців вперед. Над забезпеченням українців безперебійною антиретровірусною терапією (АРТ) всі 80 днів війни працювала і працює команда найбільшої пацієнтської організації України БО 100% Життя.

Загалом ліками будуть забезпечені всі 129 194 пацієнти з ВІЛ, які потребують щоденного лікування. Річний запас ліків в Україну закуповується за підтримки програми PEPFAR (Надзвичайна ініціатива президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД). Ліки для пацієнтів, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, – за підтримки Глобального Фонду.

За умови прийому АРТ люди з ВІЛ можуть жити, але вкрай важливо не припиняти прийом ані на день.

БО 100% Життя з перших днів російської агресії також закуповує та постачає інші ліки на замовлення ДП Медичні закупівлі, залучаючи нові донорські кошти на допомогу українським пацієнтам та реалізовуючи краудфандингову кампанію.

З нагоди Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, організація вшановує померлих та нагадує, що варто боротися за всіх живих та робити все, щоб не втрачати людей.

За понад 20 років боротьби з епідемією ВІЛ Україна зробила значні кроки для захисту і підтримки ВІЛ-позитивних пацієнтів: доступні ліки та послуги дозволяють людям з ВІЛ прожити повноцінне життя на 100%.

Зараз, навіть у складних умовах війни, є можливість протестуватись на ВІЛ, дізнатись свій статус та продовжувати жити, отримуючи безперебійне лікування антиретровірусною терапією.

Осередки 100% Життя працюють у всіх регіонах України, де це можливо, і надають супровід пацієнтам з ВІЛ та представникам вразливих до ВІЛ груп.

– Людина зі смертельним захворюванням під час війни може померти як від бомбардування, так і від захворювання через відсутність ліків. Сьогодні ліки – це як бронежилет. Вчасно завезені ліки, надані соціальні послуги — сьогодні все це героїчні зусилля надзвичайних людей. Я вдячний нашим партнерам, які безпрецедентно підтримують українських пацієнтів. Я пишаюся командою найбільшої пацієнтської спільноти в країні, яка вже більше двох місяців працює на 200%, аби життя перемагало, – говорить голова БО 100% Життя Дмитро Шерембей.

Щоб підтримати бойовий дух Збройних сил України, пацієнтського ком’юніті, українців та міжнародних донорів, які допомагають нашій країні у боротьбі з ворогом, працівники БО 100% Життя та її партнери заспівали пісню Ой, у лузі червона калина, яка стала одним із символів війни з Росією.

Зокрема, для відео пісню виконали Дмитро Шерембей, директор Офісу здоров’я USAID в Україні Бен Зіннер, координатор програми PEPFAR (U.S. Embassy Kyiv) Аарон Бенкс, директор Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, доктор, директор CDC Ukraine Езра Дж. Барзілай та інші.

Разом з активістами заспівав співак Дмитро Шуров, який зараз також займається волонтерською допомогою та поділяє цінності організації.