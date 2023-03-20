Украинский волонтер Андрей Боечко на своей странице в Facebook заявил, что опубликованная журналистами The New York Times Magazine информация об украинском воине Руслане Корнутиче не соответствует действительности.

— Руслан — мой друг, поэтому я не могу промолчать, и должен опровергнуть эту всю чушь. Ни одному из врачей или журналистов он никогда этого не рассказывал, — написал волонтер.

Напомним, что издание NYT опубликовало 14 марта репортаж из отделения Киевской городской психиатрической больницы №1 имени Ивана Павлова, где проходят лечение и реабилитацию украинские военные, вернувшиеся с фронта.

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В частности, речь шла и о Руслане Корнутиче, который после тяжелых боев под Бахмутом и гибели своих побратимов не может разговаривать.

— Да, после двух месяцев в самом аду под Бахмутом, ему тяжело. Ранения и контузии еще никому не помогали в жизни. И Руслан – не исключение, — пишет Андрей.

По его словам, у Руслана открылась старая травма после ранения головы, поэтому он действительно проходит лечение в психбольнице Киева. Но все, что написано в материале упомянутого издания не соответствует действительности.

Волонтер попросил пользователей соцсети помочь распространить его пост. А иностранных журналистов призвал “перестать фантазировать”.

Источник: Facebook