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Інформація не відповідає дійсності: волонтер про публікацію в The New York Times про українського воїна

20 Березня 2023, 09:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
преса
Джерело: Pixabay

Український волонтер Андрій Боєчко на своїй сторінці в Facebook заявив, що опублікована журналістами The New York Times Magazine інформація про українського воїна Руслана Корнутича не відповідає дійсності.

– Руслан – мій друг, тому я не можу промовчати, і повинен спростувати цю всю нісенітницю. Жодному з лікарів чи журналістів він ніколи цього не розповідав, — написав волонтер.

Нагадаємо, що видання NYT опублікувало 14 березня репортаж з відділення Київської міської психіатричної лікарні № 1 імені Івана Павлова, де проходять лікування та реабілітацію українські військові, які повернулися з фронту.

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Зокрема, йшлося і про Руслана Корнутича, який після важких боїв під Бахмутом і загибелі своїх побратимів не може розмовляти.

– Так, після двох місяців у самому пеклі під Бахмутом, йому важко. Поранення та контузії ще нікому не допомагали в житті. І Руслан – не виняток, – пише Андрій.

За його словами, у Руслана відкрилася стара травма після поранення голови, тому він дійсно проходить лікування в психлікарні Києва. Але все, що написано в матеріалі вищезазначеного видання, не відповідає дійсності.

Волонтер попросив користувачів соцмережі допомогти поширити його пост. А іноземних журналістів закликав “перестати фантазувати”.

Джерело: Facebook

Теги
брехня Журналісти лікування українські військові
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