Специалисты областной клинической больницы Ивано-Франсковска лечат 51-летнего Станислава из Харькова, который получил очень тяжелые ранения во время героической защиты Бахмута.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Станислав в мирной жизни — водитель бетоновоза. В начале полномасштабной войны он во второй раз решил защищать страну и вступил в ряды ВСУ. Во время выполнения одной из задач в Бахмуте защитник получил тяжелые ранения, — говорится в сообщении.

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Вместе с побратимами он должен был захватить частное здание и удерживать его, чтобы оккупанты не обошли позиции другой бригады и не ударили с тыла.

А дальше были пять пулевых ранений навылет, более двухсот осколков в ногах и руках, проникающее ранение грудной клетки, вырванная взрывом гранаты часть бедра.

Еще в феврале, после ампутации ноги, находясь в ожоговом отделении областной клинической больницы, защитник Бахмута вспоминал тот бой.

Он рассказал, что тогда его группа попала в засаду.

— Двух врагов я успел обезвредить, а третий меня обыграл, как в компьютерной игре: упал на землю и выстрелил мне в ногу, — вспоминает Станислав.

Уже раненому, ему удалось забаррикадировать стену в доме. Он говорит, что несмотря на сильную боль, открытые раны и потерю крови больше всего не хотел попасть в плен, поэтому отчаянно делал все, что мог: они бросали в него гранаты, а он в них стрелял.

Сейчас боец находится на лечении в КНП ОКЛ Ивано-Франковского областного совета. Рядом с ним его жена Татьяна.

По словам врачей, состояние Станислава стабильное, поэтому в ближайшее время бойца будут готовить к протезированию, чтобы впоследствии поставить на ноги.

Фото: Минздрав