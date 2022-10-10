В Ивано-Франковске челюстно-лицевые пластические хирурги из США провели более 300 уникальных операций военным и гражданским, которые пострадали от взрывов. Об этом сообщили журналисты Фактов ICTV.

В рамках волонтерской миссии Face to face совместно с украинскими врачами американцы восстановили лица пострадавшим. Украинские медики во время операций перенимали опыт.

31-летнему военнослужащему ВСУ Сергею Гончару изуродовало лицо в июле, во время ближнего боя с врагом в Бахмуте. Тогда армеец потерял много собратьев.

Сейчас смотрят

— Нет носа, совершенно. Там просто сплошная дырка. Вот сегодня поставили протез на глаз, пробный, — рассказывает Сергей.

По его словам, бой шел примерно пять часов. Потом около четырех часов он пролежал на поле боя, не могли эвакуировать. Затем пять часов под шквальными обстрелами Сергея везли в реанимобиле в больницу Днепра, где, без преувеличения, воину спасли жизнь.

— Семь дней был в реанимации, даже не представлял, что у меня вообще делается на лице. Представлял какие-то травмы, но не до такой степени. Я больше переживал за руку, — признается Сергей.

Он уже перенес 12 операций. В черепе не было ни одной целой кости, так Сергею объяснили медики. Уже в Киеве туда поставили пластины.

А в Ивано-Франковске за лицо бойца взялись американские врачи. Они уже смогли частично его реконструировать. Но впереди еще по меньшей мере три хирургических вмешательства.

Чтобы хрящ прижился – надо ждать полгода. Затем американские хирурги будут формировать из него нос. А сейчас лечат травмированный глаз Сергея.

…37 летний воин ВСУ Даниил Евтухов в марте служил в части противовоздушной обороны. Пострадал на территории заброшенной СТО вблизи Чернигова, где был склад боеприпасов.

Мужчина получил множественные ожоги лица и тела. Повезло, что уцелели глаза. Побратимы эвакуировали Даниила в Чернигов, где под вражескими обстрелами медики пересаживали раненому кожу на руке и лице. Больше всего от ожогов пострадали веки.

Ему тоже помогли американские хирурги. Он наконец-то может нормально спать, потому что веки почти закрываются. И таких пациентов здесь около 30.

Благодаря миссии Face to face американские хирурги вместе с украинскими коллегами оперировали раненых на протяжении четырех дней. За онлайн-трансляцией совместной работы наблюдали до 150 медиков, некоторые даже с передовой.

— У нас были операции по 12-13 часов. Например, одного военного мы оперировали пять часов, потом нас поменяла команда американских хирургов, — рассказывает врач-отоларинголог Ивано-Франковской областной больницы Наталья Комашко.

По ее словам, сначала планировали оперировать только военных, но потом приобщили и гражданских с минно-взрывными травмами лица. Украинские медики говорят, это был очень ценный опыт.

Сейчас американские хирурги продолжат консультировать украинских медиков в режиме онлайн. А через полгода обещают снова вернуться и продолжить операции.