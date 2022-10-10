В Івано-Франківську щелепно-лицьові пластичні хірурги зі США провели понад 300 унікальних операцій військовим і цивільним, які постраждали від вибухів. Про це повідомили журналісти Фактів ICTV.

В рамках волонтерської місії Face to face спільно з українськими лікарями американці відновили обличчя постраждалим. Українські медики під час операцій переймали досвід.

31-річному військовослужбовцю ЗСУ Сергію Гончару понівечило обличчя в липні, під час ближнього бою з ворогом у Бахмуті. Тоді армієць втратив багато побратимів.

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– Немає носа, абсолютно. Там просто суцільна дірка. Ось сьогодні поставили протез на око, пробний, – розповідає Сергій.

За його словами, бій йшов приблизно п’ять годин. Потім близько чотирьох годин він пролежав на полі бою, не могли евакуювати. Потім п’ять годин під шквальними обстрілами Сергія везли в реанімобілі в лікарню Дніпра, де, без перебільшення, воїну врятували життя.

– Сім днів був у реанімації, навіть не уявляв, що у мене взагалі робиться на обличчі. Уявляв якісь травми, але не до такої міри. Я більше переживав за руку, – зізнається Сергій.

Він вже переніс 12 операцій. У черепі не було жодної цілої кістки, так Сергію пояснили медики. Вже в Києві туди поставили пластини.

А в Івано-Франківську за обличчя бійця взялися американські лікарі. Вони вже змогли частково його реконструювати. Але попереду ще щонайменше три хірургічних втручання.

Щоб хрящ прижився, треба чекати пів року. Потім американські хірурги формуватимуть з нього ніс. А зараз лікують травмоване око Сергія.

…37 річний воїн ЗСУ Данило Євтухов у березні служив у частині протиповітряної оборони. Постраждав на території покинутої СТО поблизу Чернігова, де був склад боєприпасів.

Чоловік отримав множинні опіки обличчя і тіла. Пощастило, що вціліли очі. Побратими евакуювали Данила до Чернігова, де під ворожими обстрілами медики пересаджували пораненому шкіру на руці та обличчі. Найбільше від опіків постраждали повіки.

Йому теж допомогли американські хірурги. Він нарешті може нормально спати, тому що повіки майже закриваються. І таких пацієнтів тут близько 30.

Завдяки місії Face to face американські хірурги разом з українськими колегами оперували поранених протягом чотирьох днів. За онлайн-трансляцією спільної роботи спостерігали до 150 медиків, деякі навіть з передової.

– У нас були операції по 12-13 годин. Наприклад, одного військового ми оперували п’ять годин, потім нас поміняла команда американських хірургів,-розповідає лікар-отоларинголог Івано-Франківської обласної лікарні Наталія Комашко.

За її словами, спочатку планували оперувати тільки військових, але потім долучили і цивільних з мінно-вибуховими травмами обличчя. Українські медики кажуть, це був дуже цінний досвід.

Зараз американські хірурги продовжать консультувати українських медиків в режимі онлайн. А через півроку обіцяють знову повернутися і продовжити операції.