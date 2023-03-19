Фахівці обласної клінічної лікарні Івано-Франківська лікують 51-річного Станіслава з Харкова, який отримав дуже важкі поранення під час героїчного захисту Бахмута.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Станіслав у мирному житті – водій бетоновоза. На початку повномасштабної війни він вдруге вирішив захищати країну і вступив до лав ЗСУ. Під час виконання одного із завдань у Бахмуті захисник отримав важкі поранення, – йдеться у повідомленні.

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Разом з побратимами він повинен був захопити приватну будівлю і утримувати її, щоб окупанти не обійшли позиції іншої бригади і не вдарили з тилу.

А далі були п’ять кульових поранень навиліт, більше двохсот осколків в ногах і руках, проникаюче поранення грудної клітини, вирвана вибухом гранати частина стегна.

Ще в лютому, після ампутації ноги, перебуваючи в опіковому відділенні обласної клінічної лікарні, захисник Бахмута згадував той бій.

Він розповів, що тоді його група потрапила в засідку.

– Двох ворогів я встиг знешкодити, а третій мене обіграв, як у комп’ютерній грі: впав на землю і вистрілив мені в ногу, – згадує Станіслав.

Вже пораненому, йому вдалося забарикадувати стіну в будинку. Він каже, що незважаючи на сильний біль, відкриті рани і втрату крові найбільше не хотів потрапити в полон, тому відчайдушно робив все, що міг: вони кидали в нього гранати, а він в них стріляв.

Наразі боєць перебуває на лікуванні в КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради. Поруч з ним його дружина Тетяна.

За словами лікарів, стан Станіслава стабільний, тому найближчим часом бійця готуватимуть до протезування, щоб згодом поставити на ноги.

Фото: МОЗ