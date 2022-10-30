В Івано-Франківську медики швидкої, в максимально наближених до військових дій умовах, відпрацьовували ази тактичної медицини, надавали допомогу пораненим цивільним і вчилися реагувати на масовані обстріли.

Як повідомляють журналісти Фактів ICTV, курс тактичної медицини проводили інструктори НАТО.

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Відзначається, що протягом десяти тижнів медики швидкої допомоги, які одними з перших прибувають на місце будь-якої катастрофи, вчилися рятувати постраждалих в результаті ракетної атаки, проводити евакуацію. А ще – правильно сортувати пацієнтів за ступенями поранення.

– Дуже важливо ділити пацієнтів за пріоритетами-хто потребує екстреної допомоги в цю хвилину, хто може трошки почекати. А хто вже, на жаль, мертвий, – розповідає медичний координатор із Сум Ольга Чернюк.

Як зазначила лікар Івано-Франківського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Мирослава Коник, ніхто не застрахований від катастроф у реальному житті. Тому медикам дуже важливо практикуватися, мати напрацьовані навички, що робити в тій чи іншій ситуації.

Зазначається, що тренінги проводили 14 сертифікованих інструкторів з Польщі – це працівники медичного університету та авіаційної служби. Курси тривали два місяці. Щоб охопити більшу кількість лікарів, в групи об’єднували по 40 учасників, їхні склади змінювалися щотижня.

– У листопаді ми проведемо ще одні курси, де виберемо кращих і підготуємо їх до рівня інструкторів, які вже навчатимуть українських лікарів, – розповів директор курсу, керівник польської авіаційної медичної служби Роберт Галонзковський.

Теорію і практичні навички, від реанімації дорослих і дітей до тактичної медицини, відточували тільки цивільні медики, загалом 500 фахівців з усіх областей України.