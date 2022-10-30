В Ивано-Франковске медики скорой, в максимально приближенных к военным действиям условиях, отрабатывали азы тактической медицины, оказывали помощь раненым гражданским и учились реагировать на массированные обстрелы.

Как сообщают журналисты Фактов ICTV, курс тактической медицины проводили инструкторы НАТО.

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Отмечается, что в течение десяти недель медики скорой помощи, которые одними из первых прибывают на место любой катастрофы, учились спасать пострадавших в результате ракетной атаки, проводить эвакуацию. А еще — правильно сортировать пациентов по степеням ранения.

— Очень важно делить пациентов по приоритетам – кто нуждается в экстренной помощи в данную минуту, кто может немножко подождать. А кто уже, к сожалению, мертв, — рассказывает медицинский координатор из Сум Ольга Чернюк.

Как отметила врач Ивано-Франковского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Мирослава Коник, никто не застрахован от катастроф в реальной жизни. Поэтому медикам очень важно практиковаться, иметь наработанные навыки, как работать в той или иной ситуации.

Отмечается, что тренинги проводили 14 сертифицированных инструкторов из Польши — это работники медицинского университета и авиационной службы. Курсы длились два месяца. Чтобы охватить большее количество врачей, в группы объединяли по 40 участников, их составы менялись каждую неделю.

— В ноябре мы проведем еще одни курсы, где выберем лучших и подготовим их к уровню инструкторов, которые уже будут учить украинских врачей, — рассказал директор курса, руководитель польской авиационной медицинской службы Роберт Галонзковский.

Теорию и практические навыки, от реанимации взрослых и детей до тактической медицины, оттачивали только гражданские медики, всего 500 специалистов из всех областей Украины.