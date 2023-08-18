Украинские беженцы в Израиле с облегчением вздохнули — медицинское страхование, которое оплачивало правительство страны и которое официальный Иерусалим намеревался отменить, все же остается.

Его действие продлили по крайней мере до конца 2023 года.

Об этом сообщил израильский посол в Киеве Михаэль Бродский на своей странице в Twitter.

Накануне посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал власти Израиля не отменять медицинское страхование для украинских беженцев.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, в свою очередь, заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что продление медицинского страхования для украинцев будет положительно решено в ближайшее время.

Около 14 тыс. украинцев нашли приют в Израиле с начала полномасштабной войны. И тема медицинского страхования для них очень чувствительна.

Источник: Міхаель Бродський