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Израиль не будет отменять медицинское страхование для украинских беженцев до конца года

18 августа 2023, 16:38
Валентина Андрейко журналіст
прапор Ізраїля
Источник: Pixabay

Украинские беженцы в Израиле с облегчением вздохнули — медицинское страхование, которое оплачивало правительство страны и которое официальный Иерусалим намеревался отменить, все же остается.

Его действие продлили по крайней мере до конца 2023 года.

Об этом сообщил израильский посол в Киеве Михаэль Бродский на своей странице в Twitter.

Накануне посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал власти Израиля не отменять медицинское страхование для украинских беженцев.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, в свою очередь, заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что продление медицинского страхования для украинцев будет положительно решено в ближайшее время.

Около 14 тыс. украинцев нашли приют в Израиле с начала полномасштабной войны. И тема медицинского страхования для них очень чувствительна.

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Источник: Міхаель Бродський

Теги
Израиль Беженцы Медичне страхування
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