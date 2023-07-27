Команда ученых Йельского университета в США в ходе недавнего исследования выяснила, что многие украинские беженцы, спасающиеся от войны в странах ЕС и страдающие наркотической зависимостью, столкнулись с серьезными проблемами доступа к заместительной терапии, в частности, такими препаратами, как метадон и бупренорфин.

По словам исследователей, прерывание этой терапии может привести к тяжелым симптомам абстиненции, рецидиву употребления инъекционных опиоидов, передозировке и смерти.

По оценкам, в Украине проживает 360 тыс. человек, употребляющих инъекционные наркотики, 20% из них инфицированы ВИЧ. Эпидемии опиоидов и ВИЧ в Украине являются одними из самых тяжелых в Европе.

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— Украина занимает второе место по распространенности ВИЧ во всей Европе, сконцентрированной среди людей с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов, — отметил исследователь Бенджамин Никитин.

По его словам, терапия опиоидными антагонистами (ТОА) имеет решающее значение для устранения риска передачи ВИЧ, поскольку их можно принимать перорально, а не путем инъекций.

Бенджамин Никитин, американец украинского происхождения в первом поколении, отправился с коллегами в Польшу, где они взяли интервью у украинских беженцев с расстройством, связанным с употреблением опиоидов.

Исследователи также провели интервью с беженцами и поставщиками ТОА в Германии, Чехии, Словакии, Румынии и Венгрии.

Выяснилось, сети поставщиков препаратов заместительной терапии (ЗП) не были эффективно использованы для реагирования на кризис с беженцами.

По мнению ученых, преодолеть проблему может помочь поддержка поставщиков препаратов ЗП с помощью легко адаптируемой структуры, такой как Сеть по улучшению лечения зависимости (NIATx).

NIATx — это инструмент внедрения, который направлен, в частности, на то, чтобы учреждения по охране психического здоровья стран ЕС могли более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, расширяя доступ к жизненно важному лечению.