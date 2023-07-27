Команда вчених Єльського університету в США під час нещодавнього дослідження з’ясувала, що багато українських біженців, які рятуються від війни в країнах ЄС і страждають на наркотичну залежність, зіткнулися із серйозними проблемами доступу до замісної терапії, зокрема, такими препаратами, як метадон і бупренорфін.

За словами дослідників, переривання цієї терапії може призвести до тяжких симптомів абстиненції, рецидиву вживання ін’єкційних опіоїдів, передозування і смерті.

За оцінками, в Україні проживає 360 тис. осіб, які вживають ін’єкційні наркотики, 20% з них інфіковані ВІЛ. Епідемії опіоїдів та ВІЛ в Україні є одними з найтяжчих у Європі.

– Україна посідає друге місце за поширеністю ВІЛ в усій Європі, сконцентрованої серед людей з розладами, пов’язаними з вживанням опіоїдів, – зазначив дослідник Бенджамін Нікітін.

За його словами, терапія опіоїдними антагоністами (ТОА) має вирішальне значення для усунення ризику передачі ВІЛ, оскільки їх можна вживати перорально, а не шляхом ін’єкцій.

Бенджамін Нікітін, американець українського походження в першому поколінні, вирушив із колегами до Польщі, де вони взяли інтерв’ю в українських біженців із розладом, пов’язаним із вживанням опіоїдів.

Дослідники також провели інтерв’ю з біженцями і постачальниками ТОА в Німеччині, Чехії, Словаччині, Румунії та Угорщині.

З’ясувалося, мережі постачальників препаратів замісної терапії (ЗП) не були ефективно використані для реагування на кризу з біженцями.

На думку вчених, подолати проблему може допомогти підтримка постачальників препаратів ЗП за допомогою легко адаптованої структури, такої як Мережа з поліпшення лікування залежності (NIATx).

NIATx – це інструмент впровадження, який спрямований, зокрема, на те, щоб установи з охорони психічного здоров’я країн ЄС могли більш ефективно реагувати на надзвичайні ситуації, розширюючи доступ до життєво важливого лікування.