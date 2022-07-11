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Проблеми з психікою, хвороби серця: канадські лікарі оцінили стан здоров’я біженців з України

11 Липня 2022, 12:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Канада
Джерело: Depositphotos

Журнал Канадської медичної асоціації опублікував огляд стану здоров’я українців, які, рятуючись від війни, опинилися на території Канади.

Крім того, в статті позначені основні прогалини в системі охорони здоров’я країни, які необхідно усунути для забезпечення рівноправного догляду за біженцями та іншими мігрантами.

– Уряд Канади вжив оперативних заходів щодо залучення української діаспори та інших канадців до надання притулку українцям в рамках нової трирічної тимчасової візової програми Канадсько-український дозвіл на екстрену поїздку (CUAET), – йдеться в статті.

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Зазначається, що, згідно з Програмою, країна може прийняти понад 112 тис. осіб. Зокрема, українці, які рятуються від війни, отримають право на медичну страховку протягом 3 років.

Стаття містить практичні поради для клініцистів, як задовольнити особливі потреби цієї групи населення в галузі охорони здоров’я.

Підкреслюється, що серед біженців з України спостерігається:

  • висока поширеність хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та діабет;
  • куріння як звичайне явище;
  • високий рівень психічних захворювань: 33% населення країни страждали психічними захворюваннями до нинішнього конфлікту, що може бути посилено переміщенням з України;
  • ризик захворювань, які можна запобігти за допомогою вакцин, таких як кір, поліомієліт та Covid-19;
  • захворюваність на туберкульоз, вірусний гепатит і ВІЛ може бути підвищена, особливо в певних групах ризику.

Зазначається, що своєчасний доступ до медичної допомоги має важливе значення для задоволення потреб українців у галузі охорони здоров’я.

При цьому відсутність загального доступу до перекладачів і підтримки для скоординованого лікування між службами і секторами є ключовими прогалинами в системі охорони здоров’я Канади, які перешкоджають наданню оптимальної допомоги біженцям, констатують автори огляду.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Біженці Війна в Україні Канада Медики медична допомога хвороби
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