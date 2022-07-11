Журнал Канадской медицинской ассоциации опубликовал обзор состояния здоровья украинцев, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Канады.

Кроме того, в статье обозначены основные пробелы в системе здравоохранения страны, которые необходимо устранить для обеспечения равноправного ухода за беженцами и другими мигрантами.

— Правительство Канады приняло оперативные меры по привлечению украинской диаспоры и других канадцев к предоставлению убежища украинцам в рамках новой трехлетней временной визовой программы Канадско-украинское разрешение на экстренную поездку (CUAET), — говорится в статье.

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Отмечается, что, согласно программе, страна может принять более 112 тыс. человек. В частности, украинцы, спасающиеся от войны, получат право на медицинскую страховку в течение трех лет.

Статья содержит практические советы для клиницистов, как удовлетворить особые потребности этой группы населения в области здравоохранения.

Подчеркивается, что среди беженцев из Украины наблюдается:

высокая распространенность хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет;

курение как обычное явление;

высокий уровень психических заболеваний: 33% населения страны страдали психическими заболеваниями до нынешнего конфликта, что может быть усилено перемещением из Украины;

риск заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь, полиомиелит и Covid-19;

заболеваемость туберкулезом, вирусным гепатитом и ВИЧ может быть повышена, особенно в определенных группах риска.

Отмечается, что своевременный доступ к медицинской помощи имеет важное значение для удовлетворения потребностей украинцев в области здравоохранения.

При этом отсутствие всеобщего доступа к переводчикам и поддержки для скоординированного лечения между службами и секторами являются ключевыми пробелами в системе здравоохранения Канады, которые препятствуют оказанию оптимальной помощи беженцам, констатируют авторы обзора.