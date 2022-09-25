Израиль примет на лечение 20 украинских военных, которые получили тяжелые ранения в ходе боевых действий, сообщил посол государства Израиль в Украине Михаил Бродский.

— 20 получивших тяжелые ранения украинских военнослужащих пройдут курс лечения в Израиле, — сообщается в Твиттер посольства Израиля в Украине в воскресенье.

По его словам, транспортировку раненых организовали посольство Израиля, израильский центр Mashav и Министерство здравоохранения Израиля в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.

В австрийском городе Грац врачи спасают 17-летнюю Настю, которая при ракетном обстреле в Чаплино получила тяжелые осколочные ранения в голову и ожоги 25% тела. До этого ей оказывали помощь в больницах Днепра, Киева, Львова и Польши.

Сейчас смотрят

Источник: Посольство Израиля в Украине

Фото: Врачи без границ