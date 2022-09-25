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Ізраїль прийме на лікування 20 українських важкопоранених солдатів

25 Вересня 2022, 19:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
евакуація

Ізраїль прийме на лікування 20 українських військових, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій, повідомив посол держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський.

– 20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі, – повідомляється в Твіттер посольства Ізраїлю в Україні в неділю.

За словами посла, транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України.

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В австрійському місті Грац лікарі рятують 17-річну Настю, яка при ракетному обстрілі в Чаплиному зазнала тяжких осколкових поранень у голову та опіків 25% тіла. До цього їй надавали допомогу у лікарнях Дніпра, Києва, Львова та Польщі.

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Джерело: Посольство Ізраїлю в Україні

Фото: Лікарі без кордонів

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Війна в Україні
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