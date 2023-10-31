Правительство Украины утвердило Стратегию реформирования системы школьного питания на период с 2023 по 2027 год.
По словам Елены Зеленской, этот документ должен стать дорожной картой для всех ее участников, включая центральные и местные органы власти. Общины могут разработать собственные стратегии для внедрения изменений на местах.
Основные цели реформирования системы школьного питания:
- повышение финансовой и институциональной благоприятности общин;
- восстановление и модернизация кухонь и столовых;
- соблюдение требований системы безопасности питания НАССР.
- развитие кадрового потенциала и повышение квалификации поваров в учебных заведениях;
- введение новых норм питания и меню;
- формирование культуры здорового питания в Украине.
— Мы хотели бы, чтобы это были правильные, здоровые привычки, которые распространятся на все семьи и в конце концов на все общество, — отметила первая леди.
Она считает, что в условиях войны качество школьного питания должно быть на самом высоком уровне, ведь это способствует не только здоровью детей, но и стойкости.
Напомним, что реформа школьного питания, начатая по инициативе первой леди Елены Зеленской, стартовала в Украине в 2020 году.
Источник: Елена Зеленская