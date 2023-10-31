Правительство Украины утвердило Стратегию реформирования системы школьного питания на период с 2023 по 2027 год.

По словам Елены Зеленской, этот документ должен стать дорожной картой для всех ее участников, включая центральные и местные органы власти. Общины могут разработать собственные стратегии для внедрения изменений на местах.

Основные цели реформирования системы школьного питания:

повышение финансовой и институциональной благоприятности общин;

восстановление и модернизация кухонь и столовых;

соблюдение требований системы безопасности питания НАССР.

развитие кадрового потенциала и повышение квалификации поваров в учебных заведениях;

введение новых норм питания и меню;

формирование культуры здорового питания в Украине.

— Мы хотели бы, чтобы это были правильные, здоровые привычки, которые распространятся на все семьи и в конце концов на все общество, — отметила первая леди.

Она считает, что в условиях войны качество школьного питания должно быть на самом высоком уровне, ведь это способствует не только здоровью детей, но и стойкости.

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Напомним, что реформа школьного питания, начатая по инициативе первой леди Елены Зеленской, стартовала в Украине в 2020 году.

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Источник: Елена Зеленская