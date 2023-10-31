Уряд України затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на період з 2023 до 2027 року.

За словами Олени Зеленської, цей документ має стати дорожньою картою для всіх її учасників, зокрема центральних та місцевих органів влади. Громади можуть розробити власні стратегії для впровадження змін на місцях.

Основні цілі реформування системи шкільного харчування:

підвищення фінансової та інституційної сприятливості громад; відновлення та модернізація кухні та їдалень; дотримання вимог системи безпеки харчування НАССР; розвиток кадрового потенціалу і підвищення кваліфікації кухарів у навчальних закладах; запровадження нових норм харчування та меню; формування культури здорового харчування в Україні.

– Ми хотіли б, щоб це були правильні, здорові звички, які розповсюдяться на всі родини та зрештою на все суспільство, – зауважила перша леді.

Вона вважає, що в умовах війни якість шкільного харчування має бути на найвищому рівні, адже це сприяє не лише здоров’ю дітей, а й стійкості.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що реформа шкільного харчування, започаткована за ініціативи першої леді Олени Зеленської, стартувала в Україні у 2020 році.