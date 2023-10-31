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Кабмін затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки

31 Жовтня 2023, 18:37
Марина Мелехова редактор
шкільний обід
Джерело: Unsplash

Уряд України затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на період з 2023 до 2027 року.

За словами Олени Зеленської, цей документ має стати дорожньою картою для всіх її учасників, зокрема центральних та місцевих органів влади. Громади можуть розробити власні стратегії для впровадження змін на місцях.

Основні цілі реформування системи шкільного харчування:

  1. підвищення фінансової та інституційної сприятливості громад;
  2. відновлення та модернізація кухні та їдалень;
  3. дотримання вимог системи безпеки харчування НАССР;
  4. розвиток кадрового потенціалу і підвищення кваліфікації кухарів у навчальних закладах;
  5. запровадження нових норм харчування та меню;
  6. формування культури здорового харчування в Україні.

– Ми хотіли б, щоб це були правильні, здорові звички, які розповсюдяться на всі родини та зрештою на все суспільство, – зауважила перша леді.

Вона вважає, що в умовах війни якість шкільного харчування має бути на найвищому рівні, адже це сприяє не лише здоров’ю дітей, а й стійкості.

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Нагадаємо, що реформа шкільного харчування, започаткована за ініціативи першої леді Олени Зеленської, стартувала в Україні у 2020 році.

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Теги
Здорове харчування Кабмін Реформа
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