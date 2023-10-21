Україна вперше взяла участь у глобальному саміті Коаліції шкільного харчування в Парижі, він об’єднав партнерів та уряди 90 країн.

Коаліція шкільного харчування створена два роки тому, щоб забезпечити якісне харчування для дітей.

Справа в тому, що для деяких дітей шкільний обід це єдиний прийом їжі, на який вони можуть розраховувати. Коли почалась пандемія коронавірусу, ці діти, фактично, залишились без харчування.

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Українська міжурядова делегацією представила реформу шкільного харчування, що реалізується з 2020 року на чолі з Оленою Зеленською.

Зміни впроваджуються навіть під час війни.

Команда активно працює над забезпеченням рівного доступу до якісного харчування у всіх закладах освіти України, не залежно від їх розташування. Це збігається з цінностями коаліції.

Членство в Коаліції шкільного харчування, могло б дати змогу дізнатися про досвід інших країн, та перейняти його для України.

Фото: МОЗ