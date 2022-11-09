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Кадыровец “под наркотиками” выстрелил в лицо гражданскому соседу по палате в мелитопольской больнице

9 ноября 2022, 15:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Источник: Pexels

В мелитопольской больнице кадыровец, находясь под действием наркотиков, выстрелил в лицо гражданскому пациенту, сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мэр рассказал также, что в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.

В этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь кадыровцу, находившемуся в состоянии наркотического опьянения. А тот чуть не убил гражданского пациента — своего соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо.

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Федоров отметил, что человека спасли только благодаря профессионализму врачей.

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Председатель также сообщил, что оккупанты приезжают в мелитопольскую больницу на отдых. Они занимают свободные кровати, чтобы переночевать в тепле.

Источник: Иван Федоров 

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