В мелитопольской больнице кадыровец, находясь под действием наркотиков, выстрелил в лицо гражданскому пациенту, сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Мэр рассказал также, что в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.
В этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь кадыровцу, находившемуся в состоянии наркотического опьянения. А тот чуть не убил гражданского пациента — своего соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо.
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Федоров отметил, что человека спасли только благодаря профессионализму врачей.
Председатель также сообщил, что оккупанты приезжают в мелитопольскую больницу на отдых. Они занимают свободные кровати, чтобы переночевать в тепле.
Источник: Иван Федоров