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Кадирівець “під наркотиками” вистрілив в обличчя цивільному сусіду по палаті в мелітопольській лікарні

9 Листопада 2022, 15:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Pexels

У мелітопольській лікарні кадирівець, перебуваючи під дією наркотиків, вистрілив в обличчя цивільному пацієнту, повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

Міський голова розказав також, що у міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів.

На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю, що перебував у стані наркотичного сп`яніння. А той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя.

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Федоров зазначив, що людину врятували лише завдяки професіоналізму лікарів.

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Голова також повідомив, що  окупанти приїжджають до мелітопольської лікарні на відпочинок. Вони займають вільні ліжка, щоб переночувати в теплі.

Джерело: Іван Федоров 

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