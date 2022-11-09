У мелітопольській лікарні кадирівець, перебуваючи під дією наркотиків, вистрілив в обличчя цивільному пацієнту, повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Міський голова розказав також, що у міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів.

На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю, що перебував у стані наркотичного сп`яніння. А той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя.

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Федоров зазначив, що людину врятували лише завдяки професіоналізму лікарів.

Голова також повідомив, що окупанти приїжджають до мелітопольської лікарні на відпочинок. Вони займають вільні ліжка, щоб переночувати в теплі.

Джерело: Іван Федоров