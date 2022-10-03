Окупанти у бажанні помститися ЗСУ за поразки на фронті завдають ракетних ударів по цивільних об’єктах. Так у Куп‘янському районі ворог обстріляв лікувальну установу.

Загинув лікар-анестезіолог, одну медсестру поранено. Інформація щодо інших постраждалих ще уточнюється.

Будівля майже повністю зруйнована із першого по четвертий поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

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На ранок сьогоднішнього дня загиблих медиків було 24. Останній випадок з медиками стався 2 жовтня, коли на міні підірвалася автівка швидкої допомоги. Там загинув водій, а фельдшер отримав опіки і поранення.

Джерело: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ