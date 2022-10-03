Оккупанты в желании отомстить ВСУ за поражение на фронте наносят ракетные удары по гражданским объектам. Так, в Купянском районе враг обстрелял лечебное учреждение.

Погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена. Информация о других пострадавших еще уточняется.

Здание почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

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К утру сегодняшнего дня погибших медиков было 24. Последний случай с медиками произошел 2 октября, когда на мине подорвался автомобиль скорой помощи. Там погиб водитель, а фельдшер получил ожоги и ранения.

Источник: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ