Оккупанты в желании отомстить ВСУ за поражение на фронте наносят ракетные удары по гражданским объектам. Так, в Купянском районе враг обстрелял лечебное учреждение.
Погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена. Информация о других пострадавших еще уточняется.
Читайте также:123 больницы разрушено, 18 медиков погибли: Минздрав подвел итоги последних пяти месяцев
Здание почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.
Сейчас смотрят
К утру сегодняшнего дня погибших медиков было 24. Последний случай с медиками произошел 2 октября, когда на мине подорвался автомобиль скорой помощи. Там погиб водитель, а фельдшер получил ожоги и ранения.
Источник: Оперативний ЗСУ
Фото: Оперативний ЗСУ