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Оккупанты попали ракетой в больницу в Купянском районе: погиб врач, медсестра ранена

3 октября 2022, 19:22
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Куп1янский район

Оккупанты в желании отомстить ВСУ за поражение на фронте наносят ракетные удары по гражданским объектам. Так, в Купянском районе враг обстрелял лечебное учреждение.

Погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена. Информация о других пострадавших еще уточняется.

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Здание почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

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К утру сегодняшнего дня погибших медиков было 24. Последний случай с медиками произошел 2 октября, когда на мине подорвался автомобиль скорой помощи. Там погиб водитель, а фельдшер получил ожоги и ранения.

Источник: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ

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