В Telegram-канале Луганской ОВА сегодня, 18 декабря, появилось сообщение о том, что в медучреждениях оккупированного областного центра катастрофически не хватает самого необходимого для лечения раненых российских военных.

— Раненые россияне, кому везет, по их мнению, живыми добраться в переоборудованные под госпитали больницы города Луганск, начали сталкиваться с другими преградами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество госпитализированных значительно увеличилось, а поставки в медучреждения – нет. Уже не хватает самых необходимых вещей. Поэтому дополнительные инвалидные коляски и противопролежневые матрасы ищут у местных жителей.

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Сообщается, что сами медики на оккупированных территориях признают: они не готовы принимать такое количество раненых.

— Да и лечить тяжелых никто не учил. Потому что в этом году изменилась и структура травмы, и принципы оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что если раньше местные медики обычно работали с пулевыми ранениями и монотравмой, то сейчас это преимущественно минно-взрывная политравма.

Источник: Луганская ОВА

Фото: Луганская ОВА