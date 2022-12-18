У Telegram-каналі Луганської ОВА сьогодні, 18 грудня, з’явилося повідомлення про те, що в медустановах окупованого обласного центру катастрофічно не вистачає найнеобхіднішого для лікування поранених російських військових.

– Поранені росіяни, кому щастить, на їхню думку, живими дістатися в переобладнані під госпіталі лікарні міста Луганськ, почали стикатися з іншими перешкодами, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кількість госпіталізованих значно збільшилася, а поставки в медустанови – ні. Вже не вистачає найнеобхідніших речей. Тому додаткові інвалідні візки та протипролежневі матраци шукають у місцевих жителів.

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Повідомляється, що самі медики на окупованих територіях визнають: вони не готові приймати таку кількість поранених.

– Та й лікувати важких ніхто не вчив. Тому що в цьому році змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо раніше місцеві медики зазвичай працювали з кульовими пораненнями і монотравмою, то зараз це переважно мінно-вибухова політравма.

Джерело: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА