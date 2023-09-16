Ученые из Нагойского технологического института исследовали, что глазурь керамических чашек имеет влияние на сохранение полезных элементов чая. Результат исследования был опубликован в журнале Naked Science.

Ученые проанализировали четыре самых популярных типа японской глазури, которые используются для украшения керамической посуды. В составе глазури присутствуют оксиды кремния, алюминия, натрия, кальция и металлов, которые придают посуде текстуру и цвет.

Оксиды меди, которые содержатся в глазури Oribe, придают чашкам ярко-зеленый цвет.

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Namako с оксидом кобальта отмечается синим оттенком.

Глазурь Irabo, с оксидом железа в составе, делает посуду оранжевой.

Toumei, содержащая большое количество титана, отвечает за прозрачность покрытия.

Согласно результатам исследования, растворы, которые контактируют с чашками глазури Oribe, Namako и Irabo, содержат меньше антиоксидантов по сравнению с посудой, покрытой глазурью Toumei.

Источник: ScienceDaily