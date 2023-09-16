Вчені з Нагойського технологічного інституту дослідили, що глазур керамічних чашок має вплив на збереження корисних елементів чаю. Результат дослідження був опублікований у журналі Naked Science.

Науковці проаналізували чотири найпопулярніших типи японської глазурі, які використовуються для прикраси керамічного посуду. У складі глазурі присутні оксиди кремнію, алюмінію, натрію, кальцію та металів, які надають посуду текстури та кольору.

Оксиди міді, які містяться в глазурі Oribe, надають чашкам яскраво-зелений колір.

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Namako з оксидом кобальту відзначається синім відтінком.

Глазур Irabo, з оксидом заліза в складі, робить посуд помаранчевим.

Toumei, що містить велику кількість титану, відповідає за прозорість покриття.

Згідно з результатами дослідження, розчини, які контактують із чашками глазурі Oribe, Namako та Irabo, містять менше антиоксидантів порівняно з посудом, покритим глазур’ю Toumei.

Джерело: ScienceDaily