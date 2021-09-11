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Коронавирус в Киеве: за сутки заболели 370 человек

11 сентября, 16:24 Абрамова Юлія
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За сутки в Киеве зарегистрировано 370 новых случаев заболеваемости Covid-19.

В Киеве по состоянию на 11 сентября за предыдущие сутки обнаружили 370 подтвержденных случаев Covid-19.

Заболели:

  • 198 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
  • 143 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет
  • 14 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 2 до 16 лет

В больницы столицы госпитализировали 56 больных коронавирус. А также 42 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 191 человек.

В общем коронавирус преодолели 218 120 жители столицы.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів
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Коронавірус у Києві
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