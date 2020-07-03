Статистика коронавируса в мире на 3 июля свидетельствует о 10842416 больных. За сутки Covid-19 заболело еще более 200 тыс. Человек.

От осложнений, вызванных новым вирусом, же умерла 520781 человек, за сутки — еще более 10 тыс. Пациентов.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 739 092;

Бразилия — 1 496 858;

Россия — 660 231;

Индия — 604 641;

Перу — 292 004.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 128 742;

Бразилия — 61 884;

Великобритания — 44 080;

Италия — 34 818;

Франция — 29 878.

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По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Сингапуром. По состоянию на 2 июля в стране зафиксировано 45 887 случаев коронавируса.

Страны, которые снова усиливают карантин

С 3 июля Польша снова ввела обязательный карантин для тех, кто прилетает из Украины. 1 июля страна решила отменить это ограничение.

Швейцария вводит карантин для тех, кто прибывает из стран с высоким риском заражения.

С 5 июля правительство Казахстана решило вновь ввести жесткий двухнедельный карантин. В мае страна отменила чрезвычайное положение.

Для сравнения, статистика коронавируса на 2 июля свидетельствует о 10 667 217 больных, а суточный прирост составил более 226 тыс.

В то же время излечились от коронавируса 5 336 996 человек.