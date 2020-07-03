Статистика коронавірусу в світі на 3 липня свідчить про 10 842 416 хворих. За добу на Covid-19 захворіло ще понад 200 тис. людей.

Від ускладнень, викликаних новим вірусом,ж померла 520 781 людина, за добу – ще понад 10 тис. пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 739 092;

Бразилія – 1 496 858;

Росія – 660 231;

Індія – 604 641;

Перу – 292 004.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

США – 128 742;

Бразилія – 61 884;

Велика Британія – 44 080;

Італія – ​​34 818;

Франція – 29 878.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

За кількістю хворих Україна посідає 34 місце – між Кувейтом і Сінгапуром. Станом на 2 липня в країні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусу.

Країни, які знову посилюють карантин

З 3 липня Польща знову запровадила обов’язковий карантин для тих, хто прилітає з України. 1 липня країна вирішила скасувати це обмеження.

Швейцарія вводить карантин для тих, хто прибуває з країн з високим ризиком зараження.

З 5 липня уряд Казахстану вирішив знову запровадити жорсткий двотижневий карантин. У травні країна скасувала надзвичайний стан.

Для порівняння, статистика коронавірусу на 2 липня свідчить про 10 667 217 хворих, а добовий приріст склав понад 226 тис.

Водночас вилікувалися від коронавірусу 5 336 996 людей.