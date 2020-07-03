Статистика коронавірусу в світі на 3 липня свідчить про 10 842 416 хворих. За добу на Covid-19 захворіло ще понад 200 тис. людей.
Від ускладнень, викликаних новим вірусом,ж померла 520 781 людина, за добу – ще понад 10 тис. пацієнтів.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 2 739 092;
- Бразилія – 1 496 858;
- Росія – 660 231;
- Індія – 604 641;
- Перу – 292 004.
Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:
- США – 128 742;
- Бразилія – 61 884;
- Велика Британія – 44 080;
- Італія – 34 818;
- Франція – 29 878.
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За кількістю хворих Україна посідає 34 місце – між Кувейтом і Сінгапуром. Станом на 2 липня в країні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусу.
Країни, які знову посилюють карантин
З 3 липня Польща знову запровадила обов’язковий карантин для тих, хто прилітає з України. 1 липня країна вирішила скасувати це обмеження.
Швейцарія вводить карантин для тих, хто прибуває з країн з високим ризиком зараження.
З 5 липня уряд Казахстану вирішив знову запровадити жорсткий двотижневий карантин. У травні країна скасувала надзвичайний стан.
Для порівняння, статистика коронавірусу на 2 липня свідчить про 10 667 217 хворих, а добовий приріст склав понад 226 тис.
Водночас вилікувалися від коронавірусу 5 336 996 людей.