К утру воскресенья, 2 августа, количество случаев инфицирования коронавируса в мире выросло до 17 849 853 человек, а количество погибших увеличилось до 685 054 человек, по данным Университета Джона Хопкинса.

В США насчитывается 4 620 444 случая инфицирования и 154 447 летальных случаев. США, по-прежнему сильнее остальных стран страдают от эпидемии.

На втором месте Бразилия с 2 707 877 случаями выявления инфекции и 93 563 смертельными случаями.

По количеству случаев Индия занимает третье место (1 750 723), за ней следуют Россия (843 890), Южная Африка (503 290), Мексика (434 193), Перу (407 492), Чили (357 658), Иран (306 753), Колумбия (306 181), Великобритания (305 578), Испания (288 522), Пакистан (278 305), Саудовская Аравия (277 478), Италия (247 832).

По состоянию на 2 августа Украина находится на 33 месте в рейтинге (72 609 случаев на 1 августа).

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Ситуация с коронавирусом в мире 2 августа — подробно

Китай зарегистрировал 49 новых случаев коронавируса в субботу, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению в воскресенье утром.

Из них 33 были классифицированы как местные, в частности, 30 случаев обнаружили в западном регионе Синьцзяне.

В Мексике зафиксирован самый высокий ежедневный прирост новых случаев коронавируса, за последние 24 часа было зарегистрировано 9 556 инфекций.

Национальный департамент здравоохранения Южной Африки сообщил о более 10 000 новых случаев Covid-19 в субботу.

Колумбия сообщила о новом рекорде ежедневных случаев коронавируса после того, как в субботу было зафиксировано 10 673 новых инфекций.

За последние 24 часа в Бразилии были зафиксированы 45 392 случая коронавируса.

Около 17 тыс. человек собрались в субботу в центре Берлина в знак протеста против ограничений из-за коронавируса. Большинство демонстрантов не соблюдали правила дистанции и гигиены.

Марш, который был назван организаторами как День свободы — конец пандемии, включал в себя анти-вакцинные группы и некоторые крайне правые и неонацистские организации.