Референс-лаборатория Центра общественного здоровья обнаружила вариант Омикрон ХВВ.1.5, получивший название Кракен в сточных водах Кировоградской области.

— Методом секвенирования в отобранном образце в Кировоградской области определен вариант Omicron XBB.1.5. Это первая находка данного подвида сточной воде, – рассказала заведующая референс-лабораторией Ирина Демчишина,

Проводится секвенирование образцов сточной воды в Днепропетровской, Кировоградской, Черновицкой, Львовской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Ровенской областях.

И предварительно референс-лаборатория ЦОС обнаружила вариант Омикрон ХВВ.1.9 в сточных водах Днепропетровской области.

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