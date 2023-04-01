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Кракен найден в сточных водах: новый подвид Омикрона в Кировоградской области

1 апреля 2023, 19:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья обнаружила вариант Омикрон ХВВ.1.5, получивший название Кракен в сточных водах Кировоградской области.

— Методом секвенирования в отобранном образце в Кировоградской области определен вариант Omicron XBB.1.5. Это первая находка данного подвида сточной воде, – рассказала заведующая референс-лабораторией Ирина Демчишина,

Проводится секвенирование образцов сточной воды в Днепропетровской, Кировоградской, Черновицкой, Львовской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Ровенской областях.

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И предварительно референс-лаборатория ЦОС обнаружила вариант Омикрон ХВВ.1.9 в сточных водах Днепропетровской области.

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Агрессивность проявляется очень высокой температурой в некоторых случаях, очень стремительным развитием самого заболевания, нарастанием дыхательной недостаточности с повреждением легких

Источник
УНН
Теги
Коронавирус Covid-19
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