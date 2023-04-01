Референс-лабораторія Центру громадського здоров’я виявила варіант Омікрон ХВВ.1.5, який отримав назву Кракен, у стічних водах Кіровоградської області.

– Методом секвенування у відібраному зразку в Кіровоградській області визначено варіант Омікрон XBB.1.5. Це перша знахідка даного підвиду стічній воді, – розповіла завідувачка референс-лабораторії Ірина Демчишина,

Проводиться секвенування зразків стічної води в Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій та Рівненській областях.

І попередньо референс-лабораторія ЦГЗ виявила варіант Омікрон ХВВ.1.9 в стічних водах Дніпропетровщини.

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