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Кракен знайдено у стічних водах: новий підвид Омікрона на Кіровоградщині

1 Квітня 2023, 19:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Референс-лабораторія Центру громадського здоров’я виявила варіант Омікрон ХВВ.1.5, який отримав назву Кракен, у стічних водах Кіровоградської області.

– Методом секвенування у відібраному зразку в Кіровоградській області визначено варіант Омікрон XBB.1.5.  Це перша знахідка даного підвиду стічній воді, – розповіла завідувачка референс-лабораторії Ірина Демчишина,

Проводиться секвенування зразків стічної води в Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій та Рівненській областях.

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І попередньо референс-лабораторія ЦГЗ виявила варіант Омікрон ХВВ.1.9 в стічних водах Дніпропетровщини.

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Завідувачка інфекційного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова в коментарі українському інформагентству розповіла про те, що останнім часом спостерігається більш агресивний перебіг коронавірусної хвороби.

Агресивність проявляється дуже високою температурою в деяких випадках, дуже стрімким розвитком самого захворювання, наростанням дихальної недостатності з пошкодженням легень.

Джерело
УНН
Теги
Коронавирус Covid-19
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