Киев находится в зоне риска распространения гепатита А. Об этом предупредила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Это стало возможным, поскольку люди постоянно передвигаются между Винницкой и Киевской областями.

— А поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности, — сообщает Валентина Гинзбург.

В КГГА призывают соблюдать простые правила, чтобы усилить личный контроль за инфекцией:

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Мойте руки всегда: после улицы, перед употреблением пищи, после поездок в общественном транспорте, после посещения уборной.

Тщательно очищайте продукты, которые употребляете сырыми.

Пейте только бутилированную или кипяченую воду из чистой посуды.

Не ешьте из одной посуды с другими людьми.

Если вы наблюдаете хотя бы какие-то симптомы гепатита А, обращайтесь к врачу.