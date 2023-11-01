Киев находится в зоне риска распространения гепатита А. Об этом предупредила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Это стало возможным, поскольку люди постоянно передвигаются между Винницкой и Киевской областями.
— А поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности, — сообщает Валентина Гинзбург.
В КГГА призывают соблюдать простые правила, чтобы усилить личный контроль за инфекцией:
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- Мойте руки всегда: после улицы, перед употреблением пищи, после поездок в общественном транспорте, после посещения уборной.
- Тщательно очищайте продукты, которые употребляете сырыми.
- Пейте только бутилированную или кипяченую воду из чистой посуды.
- Не ешьте из одной посуды с другими людьми.
Если вы наблюдаете хотя бы какие-то симптомы гепатита А, обращайтесь к врачу.