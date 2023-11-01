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Киев находится в зоне риска из-за распространения гепатита А в Винницкой области — КГГА

1 ноября 2023, 09:07
Ольга Боднарчук редактор
Киев находится в зоне риска из-за распространения гепатита А в Винницкой области — КГГА
Источник: Pixabay

Киев находится в зоне риска распространения гепатита А. Об этом предупредила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Это стало возможным, поскольку люди постоянно передвигаются между Винницкой и Киевской областями.

— А поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности, — сообщает Валентина Гинзбург.

В КГГА призывают соблюдать простые правила, чтобы усилить личный контроль за инфекцией:

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  • Мойте руки всегда: после улицы, перед употреблением пищи, после поездок в общественном транспорте, после посещения уборной.
  • Тщательно очищайте продукты, которые употребляете сырыми.
  • Пейте только бутилированную или кипяченую воду из чистой посуды.
  • Не ешьте из одной посуды с другими людьми.

Если вы наблюдаете хотя бы какие-то симптомы гепатита А, обращайтесь к врачу.

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Источник
Киевсовет
Теги
Винницкая область Гепатит Київ хвороба
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