Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Київ перебуває у зоні ризику через поширення гепатиту А на Вінниччині – КМДА

1 Листопада 2023, 09:07
Ольга Боднарчук редактор
Київ перебуває у зоні ризику через поширення гепатиту А на Вінниччині – КМДА
Джерело: Pixabay

Київ перебуває у зоні ризику поширення гепатиту А. Про це попередила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Причиною є те, шо люди постійно пересуваються між Вінницькою та Київською областями.

– А оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ — в зоні потенційної небезпеки, – повідомляє Валентина Гінзбург.

У КМДА закликають дотримуватись простих правил, щоб посилити особистий контроль за інфекцією:

Зараз дивляться
  • Мийте руки завжди: після вулиці, перед вживанням їжі, після поїздок у громадському транспорті, після відвідування вбиральні.
  • Ретельно очищайте продукти, які вживаєте сирими.
  • Пийте лише бутильовану або кип’ячену воду з чистого посуду.
  • Не їжте з одного посуду з іншими людьми.

Якщо ви спостерігаєте хоча б якійсь симптоми гепатиту А, звертайтесь до лікаря.

Читайте також:
лабораторія, пробіркиДжерело – у Вінниці: хворі на гепатит А з інших громад навчались або працювали в облцентрі

Джерело
Київрада
Теги
Вінницька область Гепатит Київ хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь