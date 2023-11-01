Київ перебуває у зоні ризику поширення гепатиту А. Про це попередила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
Причиною є те, шо люди постійно пересуваються між Вінницькою та Київською областями.
– А оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ — в зоні потенційної небезпеки, – повідомляє Валентина Гінзбург.
У КМДА закликають дотримуватись простих правил, щоб посилити особистий контроль за інфекцією:
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- Мийте руки завжди: після вулиці, перед вживанням їжі, після поїздок у громадському транспорті, після відвідування вбиральні.
- Ретельно очищайте продукти, які вживаєте сирими.
- Пийте лише бутильовану або кип’ячену воду з чистого посуду.
- Не їжте з одного посуду з іншими людьми.
Якщо ви спостерігаєте хоча б якійсь симптоми гепатиту А, звертайтесь до лікаря.