Київ перебуває у зоні ризику поширення гепатиту А. Про це попередила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Причиною є те, шо люди постійно пересуваються між Вінницькою та Київською областями.

– А оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ — в зоні потенційної небезпеки, – повідомляє Валентина Гінзбург.

У КМДА закликають дотримуватись простих правил, щоб посилити особистий контроль за інфекцією:

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Мийте руки завжди: після вулиці, перед вживанням їжі, після поїздок у громадському транспорті, після відвідування вбиральні.

Ретельно очищайте продукти, які вживаєте сирими.

Пийте лише бутильовану або кип’ячену воду з чистого посуду.

Не їжте з одного посуду з іншими людьми.

Якщо ви спостерігаєте хоча б якійсь симптоми гепатиту А, звертайтесь до лікаря.