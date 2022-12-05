На деоккупированной Херсонщине в настоящее время работают мобильные бригады Международной гуманитарной организации Врачи без границ. Специалисты проводят консультации и бесплатно предоставляют украинцам необходимые лекарства.

Об этом сотрудники миссии написали на своей странице в Facebook.

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— Здесь я познакомился с парнем из села Пригорье, которое было под контролем российских войск. Он вместе с семьей спрятался в погребе. Русские бросили туда гранату. Отец прикрыл сына и жену. Он истек кровью, — рассказал водитель медиков Максим Заярный.

По его словам, нелюди на этом не успокоились и бросили еще одну гранату. В результате ребенок получил тяжелые осколочные ранения ноги.

— Когда я впервые его увидел, я вообще не понял, как он смог дойти до больницы, — вспоминает Максим.

По словам медиков, после пережитого люди часто нуждаются не только в медицинской, но и психологической помощи. Поэтому в составе мобильных клиник Врачей без границ есть и психологи.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ