На деоккупированной Херсонщине в настоящее время работают мобильные бригады Международной гуманитарной организации Врачи без границ. Специалисты проводят консультации и бесплатно предоставляют украинцам необходимые лекарства.
Об этом сотрудники миссии написали на своей странице в Facebook.
— Здесь я познакомился с парнем из села Пригорье, которое было под контролем российских войск. Он вместе с семьей спрятался в погребе. Русские бросили туда гранату. Отец прикрыл сына и жену. Он истек кровью, — рассказал водитель медиков Максим Заярный.
По его словам, нелюди на этом не успокоились и бросили еще одну гранату. В результате ребенок получил тяжелые осколочные ранения ноги.
— Когда я впервые его увидел, я вообще не понял, как он смог дойти до больницы, — вспоминает Максим.
По словам медиков, после пережитого люди часто нуждаются не только в медицинской, но и психологической помощи. Поэтому в составе мобильных клиник Врачей без границ есть и психологи.
Источник: Врачи без границ
Фото: Врачи без границ