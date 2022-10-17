С начала полномасштабной войны в Украине международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация Врачи без границ (MSF) осуществляет свою миссию, в частности, в Днепре и Запорожье.

Это те регионы, которые первыми приняли большое количество вынужденных переселенцев из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и других оккупированных населенных пунктов.

Согласно официальным данным, на Днепропетровщине в данное время находятся около 300 тыс. переселенцев, в Запорожской области — около 100 тыс.

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По словам координатора проекта MSF в Днепре и Запорожье Жиля Гранклемана, его команды с мая провели уже более 8 тыс. консультаций по неинфекционным болезням и обеспечили пациентов лекарствами.

Также медики MSF посетили уже более 80 приютов, где временно проживают пожилые люди и семьи с детьми.

— Сейчас в Днепре работают три наши мобильные клиники и две в Запорожье. Среди прочего, наша цель — помочь приютам подготовиться к зиме, — говорит Жиль Гранклеман.

По его словам, Врачи без границ обеспечивают центры для переселенцев предметами первой необходимости: гигиеническими наборами, памперсами для младенцев, медицинскими товарами, а также поддерживают с ремонтом помещений.

— Наблюдая за детьми войны, могу разделить их на две категории. Первая – это дети эмоционально нестабильные, с ними трудно общаться и им трудно угодить. И вторая — это дети, которые слишком быстро стали взрослыми, — отмечает медбрат MSF Станислав Крамской.

Станислав работает в команде мобильной клиники в Запорожье. По его словам, большинство переселенцев страдают от стресса и имеют психологические проблемы из-за войны.

Станислав рассказывает, что одна мобильная бригада Врачей без границ в Запорожье состоит из пяти специалистов: психолог, врач, медбрат/медсестра, социальный работник и водитель.

— Людям в приютах важно просто поговорить, медицинский осмотр может отходить на второй план, — признается медик.

Жиль Гранклеман рассказывает, что за первой психологической помощью к специалистам MSF уже обратилось более 1 200 пациентов.

— Мы часто видим людей, которые много работали, откладывали деньги на приобретение жилья для своих семей. А теперь на месте их домов – руины, — говорит Жиль.

По словам психологов Врачей без границ, такие люди испытывают шок, но могут держатся только рядом со своими детьми и семьями. Поэтому очень важно помочь им выразить свои эмоции, когда специалист выслушает и предложит, как справиться со стрессом, травмами и потерями.

Отмечается, что внутри организации работники MSF, среди которых много переселенцев, также проходят тренинги по преодолению стресса.

Фото: Александр Гляделов