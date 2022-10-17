З початку повномасштабної війни в Україні міжнародна незалежна некомерційна медична гуманітарна організація Лікарі без кордонів (MSF) здійснює свою місію, зокрема, в Дніпрі та Запоріжжі.

Це ті регіони, які першими прийняли велику кількість вимушених переселенців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та інших окупованих населених пунктів.

Згідно з офіційними даними, на Дніпропетровщині наразі перебуває близько 300 тис. переселенців, у Запорізькій області – близько 100 тис.

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За словами координатора проєкту MSF у Дніпрі й Запоріжжі Жиля Гранклемана, його команди з травня провели вже понад 8 тис. консультацій з неінфекційних хвороб і забезпечили пацієнтів ліками.

Також медики MSF відвідали вже понад 80 притулків, де тимчасово проживають літні люди та сім’ї з дітьми.

– Зараз у Дніпрі працюють три наші мобільні клініки і дві в Запоріжжі. Серед іншого, наша мета – допомогти притулкам підготуватися до зими, – говорить Жиль Гранклеман.

За його словами, Лікарі без кордонів забезпечують Центри для переселенців предметами першої необхідності: гігієнічними наборами, памперсами для немовлят, медичними товарами, а також підтримують з ремонтом приміщень.

– Спостерігаючи за дітьми війни, можу розділити їх на дві категорії. Перша – це діти емоційно нестабільні, з ними важко спілкуватися і їм важко догодити. І друга – це діти, які занадто швидко стали дорослими, – зазначає медбрат MSF Станіслав Крамськой.

Станіслав працює в команді мобільної клініки в Запоріжжі. За його словами, більшість переселенців страждають від стресу і мають психологічні проблеми через війну.

Станіслав розповідає, що одна мобільна бригада Лікарів без кордонів у Запоріжжі налічує п’ять фахівців: психолог, лікар, медбрат/медсестра, соціальний працівник і водій.

– Людям у притулках важливо просто поговорити, медичний огляд може відходити на другий план, – зізнається медик.

Жиль Гранклеман розповідає, що за першою психологічною допомогою до фахівців MSF вже звернулося понад 1 200 пацієнтів.

– Ми часто бачимо людей, які багато працювали, відкладали гроші на придбання житла для своїх сімей. А тепер на місці їхніх будинків – руїни, – каже Жиль.

За словами психологів Лікарів без кордонів, такі люди відчувають шок, але можуть триматися тільки поруч зі своїми дітьми і сім’ями. Тому дуже важливо допомогти їм висловити свої емоції, коли фахівець вислухає і запропонує, як впоратися зі стресом, травмами і втратами.

Зазначається, що всередині організації працівники MSF, серед яких багато переселенців, також проходять тренінги з подолання стресу.

Фото: Олександр Глядєлов