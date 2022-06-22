Під час воєн насамперед страждають цивільні: діти, жінки, літні люди, так стається і в Україні. Про це свідчать медичні дані та розповіді пацієнтів, евакуйованих потягом MSF (Лікарі без кордонів).

Більше 40 % пацієнтів у поїзді, які були поранені — це люди похилого віку та діти. Вони мають вибухові травми, травматичні ампутації, осколкові та вогнепальні поранення. Це вказує на те, що вони не захищені під час війни. Що є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, заявляє медична гуманітарна організація.

З 31 березня по 6 червня потяг MSF перевіз 653 пацієнтів. Їх евакуювали зі сходу України до лікарень у безпечніших регіонах.

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У середньому переїзд тривав 20-30 годин. Весь цей час за пацієнтами спостерігали медсестри та лікарі. Вони підтримували стабільний стан пацієнтів. Багато з них ділилися з медиками тим, що пережили.

– Рани наших пацієнтів та історії, які вони розповідають, свідчать про неймовірні страждання цивільних через невибіркове насильство у цій війні, – сказав Крістофер Стоукс, директор організації Лікарі без кордонів – Бельгія в Україні.

Багато пацієнтів у поїзді MSF отримали поранення внаслідок артилерійських, ракетних та авіаударів саме по житлових кварталах. Рішення використовувати важке озброєння в густонаселених місцях, означає одне – жителі не можуть втекти, тому їх свідомо вбивають і ранять.

З розповідей пацієнтів випливає таке:

цивільних обстрілювали під час евакуації або спроби покинути зони бойових дій;

під час невибіркових бомбардувань та обстрілів гинули чи отримували поранення люди у житлових районах;

люди похилого віку піддавалися жорстокому ставленню і прямим нападам. Атакуючі сили повністю ігнорували їхнє особливо вразливе становище;

поранення часто множинні та жахливі. Вони трапляються у чоловіків і жінок, молодих і літніх людей.

Люди, яких доправляють на медичний потяг, — здебільшого ті, хто довго перебував на лікуванні у стаціонарі чи були поранені під час бойових дій і отримали першу медичну допомогу.

За 2 місяці медичним потягом MSF перевезли понад 600 пацієнтів. 355 із них було поранено безпосередньо внаслідок війни. Переважна більшість зазнала травм через вибухи. При цьому 11 % пацієнтів з травмами, отриманими в результаті війни, були молодшими за 18 років, а 30 % — мали понад 60 років.

Понад 10 % пацієнтів втратили одну або кілька кінцівок. Найменшому з таких людей лише шість років.

– Я йшла до туалету, коли пролунав вибух. Я знепритомніла і впала. Коли прийшла до тями, моє обличчя було вкрите засохлою кров’ю. У мене був відкритий перелом руки, і, мабуть, при падінні я також зламала носа. Я була сама і від болю кричала про допомогу, але мене ніхто не чув. Пізніше мене знайшов волонтер і два дні намагався викликати швидку допомогу, яка б доставила мене до лікарні, — розказала 92-річна жінка з Лиману, Донецької області.

Пацієнти MSF та їхні опікуни в поїзді розповідають історії про дітей, чоловіків і жінок, які опинилися заручниками війни. Їх бомбардували в сховищах, вони були серйозно поранені через вибух бомби або міни, уламки або стрілянину.

На них скоювали напади під час евакуації. Деякі пацієнти кажуть, що отримали поранення у своїх будинках. Інших обстріляли із важких видів зброї, коли ті намагалися дістатись до безпечніших районів. Більшість пацієнтів, намагаючись визначити, хто несе відповідальність за їхні поранення, вказували на російські та підтримувані Росією збройні угрупування.

– Як і у всіх конфліктах, MSF закликає всі озброєні групи поважати міжнародне гуманітарне право (МГП) та виконувати свої зобов’язання щодо захисту цивільного населення та інфраструктури, дозволяти людям переміщатися у безпечне місце, а також забезпечити безпечну та своєчасну евакуацію хворих та поранених, – сказав Бертран Драге, президент брюссельського відділення організації Лікарі без кордонів.

Лікарі без кордонів закликали забезпечити гуманітарний доступ, щоб мати можливість надавати допомогу людям, де б вони не були.

Джерело: Лікарі без кордонів

Фото: Лікарі без кордонів