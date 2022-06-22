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Младшему 6 лет, самому старшему – 92. Более 650 пациентов эвакуировали Врачи без границ из горячих точек

22 июня 2022, 15:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
потяг Лікарі без кордонів

Во время войн прежде всего страдают гражданские: дети, женщины, пожилые люди, так происходит и в Украине. Об этом свидетельствуют медицинские данные и рассказы пациентов, эвакуированных поездом MSF (Врачи без границ).

Более 40% пациентов поезда, которые были ранены — это пожилые люди и дети. Они имеют взрывные травмы, травматические ампутации, осколочные и огнестрельные ранения. Это указывает на то, что они не защищены во время войны. Что представляет собой серьезное нарушение международного гуманитарного права, заявляет медицинская гуманитарная организация.

Врачи без границ. Медицинская помощь на колесах.

С 31 марта по 6 июня поезд MSF перевез 653 пациента. Их эвакуировали с востока Украины в больницы в более безопасных регионах.

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В среднем переезд длился 20-30 часов. Все это время за пациентами наблюдали медсестры и врачи. Они поддерживали стабильное состояние пациентов. Многие из них делились с медиками пережившими.

— Раны наших пациентов и истории, которые они рассказывают, свидетельствуют о невероятных страданиях гражданских людей из-за неизбирательного насилия в этой войне, – сказал Кристофер Стоукс, директор организации Врачи без границ – Бельгия в Украине.

Многие пациенты в поезде MSF получили ранения в результате артиллерийских, ракетных и авиаударов именно по жилым кварталам. Решение использовать тяжелое вооружение в густонаселенных местах, означает одно – жители не могут убежать, поэтому их сознательно убивают и ранят.

Из рассказов пациентов следует следующее:

  • гражданских обстреливали во время эвакуации или попытки покинуть зоны боевых действий;
  • при неизбирательных бомбардировках и обстрелах погибали или получали ранения люди в жилых районах;
  • пожилые люди подвергались жестокому отношению и прямым нападениям. Атакующие силы полностью игнорировали их особо уязвимое положение;
  • ранения часто множественные и ужасающие. Они встречаются у мужчин и женщин, молодых и пожилых людей.

Люди, которых доставляют к медицинскому поезду, — в большинстве своем те, кто долго находился на лечении в стационаре или были ранены во время боевых действий и получили первую медицинскую помощь.

Медицинский поезд

Врачи без границ. Вагон-палата медицинского поезда.

За два месяца медицинским поездом MSF перевезли более 600 пациентов. 355 из них были ранены непосредственно в результате войны. Подавляющее большинство получили травмы из-за взрывов. При этом 11% пациентов с травмами, полученными в результате войны, были моложе 18 лет, а 30% старше 60 лет.

Более 10% пациентов потеряли одну или несколько конечностей. Младшему из таких людей всего шесть лет.

– Я шла в туалет, когда раздался взрыв. Я потеряла сознание и упала. Когда пришла в себя, мое лицо было покрыто засохшей кровью. У меня был открытый перелом руки, и, пожалуй, при падении я сломала нос. Я была одна и от боли кричала о помощи, но меня никто не слышал. Позже меня нашел волонтер и два дня пытался вызвать скорую помощь, которая доставила бы меня в больницу, — рассказала 92-летняя женщина из Лимана, Донецкой области.

Пациенты MSF и их попечители в поезде рассказывают истории о детях, мужчинах и женщинах, оказавшихся заложниками войны. Их бомбили в укрытиях, они были серьезно ранены из-за взрыва бомбы или мины, обломки или стрельбу.

На них совершали нападения во время эвакуации. Некоторые пациенты говорят, что получили ранения в своих домах. Других обстреляли из тяжелых видов оружия, когда они пытались добраться до более безопасных районов. Большинство пациентов, пытаясь определить, кто несет ответственность за их ранения, указывали на российскую армию и поддерживаемые Россией вооруженные группировки.

медицинский поезд

Врачи без границ.

— Как и во всех конфликтах, MSF призывает все вооруженные группы уважать международное гуманитарное право (МГП) и выполнять свои обязательства по защите гражданского населения и инфраструктуры, позволять людям перемещаться в безопасное место, а также обеспечить безопасную и своевременную эвакуацию больных и раненых, – сказал Бертран Драге, президент брюссельского отделения организации Врачи без границ.

Врачи без границ призвали обеспечить им гуманитарный доступ, чтобы иметь возможность оказывать помощь людям, где бы они ни были.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ

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Війна в Україні
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