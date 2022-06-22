Во время войн прежде всего страдают гражданские: дети, женщины, пожилые люди, так происходит и в Украине. Об этом свидетельствуют медицинские данные и рассказы пациентов, эвакуированных поездом MSF (Врачи без границ).

Более 40% пациентов поезда, которые были ранены — это пожилые люди и дети. Они имеют взрывные травмы, травматические ампутации, осколочные и огнестрельные ранения. Это указывает на то, что они не защищены во время войны. Что представляет собой серьезное нарушение международного гуманитарного права, заявляет медицинская гуманитарная организация.

С 31 марта по 6 июня поезд MSF перевез 653 пациента. Их эвакуировали с востока Украины в больницы в более безопасных регионах.

Сейчас смотрят

В среднем переезд длился 20-30 часов. Все это время за пациентами наблюдали медсестры и врачи. Они поддерживали стабильное состояние пациентов. Многие из них делились с медиками пережившими.

— Раны наших пациентов и истории, которые они рассказывают, свидетельствуют о невероятных страданиях гражданских людей из-за неизбирательного насилия в этой войне, – сказал Кристофер Стоукс, директор организации Врачи без границ – Бельгия в Украине.

Многие пациенты в поезде MSF получили ранения в результате артиллерийских, ракетных и авиаударов именно по жилым кварталам. Решение использовать тяжелое вооружение в густонаселенных местах, означает одно – жители не могут убежать, поэтому их сознательно убивают и ранят.

Из рассказов пациентов следует следующее:

гражданских обстреливали во время эвакуации или попытки покинуть зоны боевых действий;

при неизбирательных бомбардировках и обстрелах погибали или получали ранения люди в жилых районах;

пожилые люди подвергались жестокому отношению и прямым нападениям. Атакующие силы полностью игнорировали их особо уязвимое положение;

ранения часто множественные и ужасающие. Они встречаются у мужчин и женщин, молодых и пожилых людей.

Люди, которых доставляют к медицинскому поезду, — в большинстве своем те, кто долго находился на лечении в стационаре или были ранены во время боевых действий и получили первую медицинскую помощь.

За два месяца медицинским поездом MSF перевезли более 600 пациентов. 355 из них были ранены непосредственно в результате войны. Подавляющее большинство получили травмы из-за взрывов. При этом 11% пациентов с травмами, полученными в результате войны, были моложе 18 лет, а 30% — старше 60 лет.

Более 10% пациентов потеряли одну или несколько конечностей. Младшему из таких людей всего шесть лет.

– Я шла в туалет, когда раздался взрыв. Я потеряла сознание и упала. Когда пришла в себя, мое лицо было покрыто засохшей кровью. У меня был открытый перелом руки, и, пожалуй, при падении я сломала нос. Я была одна и от боли кричала о помощи, но меня никто не слышал. Позже меня нашел волонтер и два дня пытался вызвать скорую помощь, которая доставила бы меня в больницу, — рассказала 92-летняя женщина из Лимана, Донецкой области.

Пациенты MSF и их попечители в поезде рассказывают истории о детях, мужчинах и женщинах, оказавшихся заложниками войны. Их бомбили в укрытиях, они были серьезно ранены из-за взрыва бомбы или мины, обломки или стрельбу.

На них совершали нападения во время эвакуации. Некоторые пациенты говорят, что получили ранения в своих домах. Других обстреляли из тяжелых видов оружия, когда они пытались добраться до более безопасных районов. Большинство пациентов, пытаясь определить, кто несет ответственность за их ранения, указывали на российскую армию и поддерживаемые Россией вооруженные группировки.

— Как и во всех конфликтах, MSF призывает все вооруженные группы уважать международное гуманитарное право (МГП) и выполнять свои обязательства по защите гражданского населения и инфраструктуры, позволять людям перемещаться в безопасное место, а также обеспечить безопасную и своевременную эвакуацию больных и раненых, – сказал Бертран Драге, президент брюссельского отделения организации Врачи без границ.

Врачи без границ призвали обеспечить им гуманитарный доступ, чтобы иметь возможность оказывать помощь людям, где бы они ни были.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ